Mostra dei vini da meditazione. Tre giorni di degustazioni

Sonodalle velleità zen. E senza scomodare i monaci giapponesi e le loro argomentazioni, a Volta Mantovana, il richiamo al senso di tranquillità e serenità arriverà automatico in occasione dellaNazionale deiPassiti e dain programma da domani a domenica a Palazzo Gonzaga. Oltre un centinaio le etichette proposte ai banchi d’assaggio in rappresentanza di cantine italiane ma anche estere. E alla manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con Onav Mantova, non mancheranno leguidate per scoprirediventati celebri come il Passito di Pantelleria e l’Aleatico dell’Elba, il Vino Santo Trentino, il Montefalco Sagrantino Passito e la Malvasia delle Lipari Doc Fenech. Ma anche un paio di chicche della Lombardia come il Passito Rosso Alto Mincio Cioros della locale Tenuta Maddalena ottenuto da uve Cabernet Sauvignon e il Moscato di Scanzo dell’azienda agricola Fejoia di Scanzorosciate nella Bergamasca.