Morto nello schianto allo svincolo di Costa Volpino revocati i domiciliari all’autista

Ecodibergamo.it - Morto nello schianto allo svincolo di Costa Volpino, revocati i domiciliari all’autista Leggi su Ecodibergamo.it TRAGICO INCIDENTE. Esami tossicologici negativi, nessun precedente penale per il 71enne arrestato nella tarda serata di martedì 22 aprile contro cui si è schiantato il poliziotto motociclista Federico Troletti. La Procura indaga per omicidio stradale.

