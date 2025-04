Morto il fisioterapista Fiorita la sfida tra Atalanta e Lecce rinviata a domenica

rinviata. Morto il fisioterapista della società giallorossa: rinviato il match di Campionato contro l’Atalanta in programma venerdì 25 aprile al Gewiss Stadium. Si giocherà domenica 27 aprile alle 20.45. Il cordoglio della società nerazzurra. Ecodibergamo.it - Morto il fisioterapista Fiorita: la sfida tra Atalanta e Lecce rinviata a domenica Leggi su Ecodibergamo.it PARTITAildella società giallorossa: rinviato il match di Campionato contro l’in programma venerdì 25 aprile al Gewiss Stadium. Si giocherà27 aprile alle 20.45. Il cordoglio della società nerazzurra.

