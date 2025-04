Lettera43.it - Morto Giancarlo Gentilini, lo storico sindaco “sceriffo” di Treviso

Leggi su Lettera43.it

diconosciuto come “lo”, èall’età di 95 anni. L’ex primo cittadino è stato unoesponente della Lega Nord ed è stato eletto per la prima volta nel 1994, governando poi per due mandati fino al 2003. Si è trattato di un esponentedel Carroccio e il suo soprannome è dovuto ai suoi modi netti e improntanti sulla tolleranza zero nei confronti di criminalità e immigrazione. A dare l’annuncio della sua morte sono stati la moglie Marta e i figli Antonio e Stefano.aveva lasciato la politica nel 2023. Dopo aver anche vicee Consigliere comunale.IlConte: «Il nostro Leone è andato avanti»IldiMario Conte ha omaggiato: «Il nostro Leone è andato avanti. Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all’età.