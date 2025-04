Morti sul lavoro docufilm Articolo 1 al Nuovo cinema Aquila a Roma

Roma, 24 apr. (askanews) – Lunedì 28 aprile alle 18 al Nuovo cinema Aquila a Roma (via l'Aquila 66), in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, sarà presentato il documentario "Articolo 1", per la regia di Luca Bianchini, prodotto da L'Alveare Producecinema in collaborazione con Rai Documentari, diretta da Luigi Del Plavignano. Il lavoro si ispira agli articoli del giornalista Marco Patucchi che con Bruno Giordano sta per dare alle stampe per i tipi di Marlin editore, il Nuovo libro dedicato alle Morti sul lavoro, "Operaicidio". Interverranno Maurizio Landini, segretario generale Cgil, Giorgio Graziani, segretario confederale Cisl, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Bruno Giordano, magistrato e Marco Patucchi, giornalista. Saranno inoltre presenti Lucia Sarconio, moglie di Luca Giannecchini; Sandro Maltagliati, fratello di Marco familiari delle vittime raccontate nel docufilm e Raffaella di Cicco testimonial dell'ANMIL, sopravvissuta a un incidente sul lavoro.

