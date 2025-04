Morte Ramy ecco il video cancellato finalmente la verità sulla tragedia

Morte di Ramy Elgaml, il giovane deceduto a fine novembre 2024 a Milano dopo lo scontro dello scooter su cui viaggiava contro un palo, emergono nuovi elementi che potrebbero scagionare i due carabinieri finiti sotto inchiesta. Secondo una consulenza tecnica presentata dalla difesa, il video che i militari avrebbero fatto cancellare a un testimone mostrerebbe solo le fasi di soccorso, e non l’impatto o eventuali responsabilità da parte loro.I due militari sono indagati per falso, frode processuale e depistaggio. L’accusa sostiene che avrebbero chiesto al testimone, presente sul luogo dell’incidente, di eliminare il filmato che aveva registrato con il cellulare. Un gesto che, se confermato, potrebbe costituire tentativo di alterare le prove. Tuttavia, la perizia tecnica depositata ora dai legali della difesa ribalta la prospettiva: “Dalle immagini non emerge nulla che possa essere utilizzato contro i due carabinieri”. Thesocialpost.it - Morte Ramy, ecco il video cancellato: finalmente la verità sulla tragedia Leggi su Thesocialpost.it Nel caso che riguarda ladiElgaml, il giovane deceduto a fine novembre 2024 a Milano dopo lo scontro dello scooter su cui viaggiava contro un palo, emergono nuovi elementi che potrebbero scagionare i due carabinieri finiti sotto inchiesta. Secondo una consulenza tecnica presentata dalla difesa, ilche i militari avrebbero fatto cancellare a un testimone mostrerebbe solo le fasi di soccorso, e non l’impatto o eventuali responsabilità da parte loro.I due militari sono indagati per falso, frode processuale e depistaggio. L’accusa sostiene che avrebbero chiesto al testimone, presente sul luogo dell’incidente, di eliminare il filmato che aveva registrato con il cellulare. Un gesto che, se confermato, potrebbe costituire tentativo di alterare le prove. Tuttavia, la perizia tecnica depositata ora dai legali della difesa ribalta la prospettiva: “Dalle immagini non emerge nulla che possa essere utilizzato contro i due carabinieri”.

