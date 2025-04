Morte Papa Francesco ematoma sul orbita sinistra per un urto o una caduta Ipotesi choc del chirurgo Iannetti

Iannetti: “Quello visibile è un ematoma da trauma. Forse è caduto dal letto” Affaritaliani.it - Morte Papa Francesco: l'ematoma sull'orbita sinistra “per un urto o una caduta”. Ipotesi choc del chirurgo Iannetti Leggi su Affaritaliani.it Il “padre” della chirurgia maxillo-facciale, Giorgio: “Quello visibile è unda trauma. Forse è caduto dal letto”

trend-online.com scrive: Cos’è la macchia scura sul viso del Papa: le ipotesi - Un altro elemento importante da considerare è che, il giorno precedente alla morte, Papa Francesco non presentava quella macchia sul viso. Tuttavia, erano già evidenti i segni della cosiddetta “facies ...

Segnala ilfattoquotidiano.it: Papa Francesco e quella macchia scura sotto il mento e sulla guancia sinistra: ecco le tre ipotesi degli esperti - La contemplazione della salma di Papa Francesco si sta spingendo così in avanti da suscitare numerose e nuove domande sulle cause più specifiche della sua morte che, come è stato comunicato dal medico ...

Come scrive fanpage.it: Cos’è la vistosa macchia scura apparsa sul volto di Papa Francesco - Sul lato sinistro del volto di Papa Francesco è apparsa una grande macchia scura, ben visibile nelle immagini della salma attualmente esposta presso la ...