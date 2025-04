Morte Papa Francesco a Cellino per la festa patronale niente fuochi e concerto finale

Cellino SAN MARCO - Riti religiosi come da programma, i festeggiamenti civili senza fuochi d'artificio e concerto finale. È quanto deciso dal sindaco di Cellino San Marco, Marco Marra e dal parroco don Angelo Amico, per la festa patronale in onore di San Marco in che ricorre domani, venerdì 25.

