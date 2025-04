Morta a 18 anni in allenamento Margot Simond promessa dello sci francese

La promessa dello sci alpino francese Margot Simond, 18 anni, è morta oggi pomeriggio durante un allenamento sulle piste della Val d'Isère in Savoia. Margot Simond, atleta di Les Saisies, campionessa nazionale junior di slalom speciale, si stava allenando in vista del 'Red Bull Alpine Park', evento organizzato dal campione Clèment Noel per il fine settimana e ora cancellato a seguito della tragedia.

