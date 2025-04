Ilrestodelcarlino.it - Monumento per la Brigata Mazzini. In sette partirono da Villa Chiaviche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione si arricchiranno domani, 25 aprile, di un significativo contributo della sezione cesenate dell’Associazioneana Italiana intitolata a Denis Ugolini: nel pomeriggio, alle 15.30, sarà inaugurato a, nell’area antistante il circolo repubblicano, undedicato ai ‘nostri ragazzi della’: una scultura realizzata dall’artista Luciano Navacchia in acciaio corten che raffigura un’ala d’aquila che sorge da un basamento a tronco di piramide con striscie metalliche sulle quali sono state scritte con la saldatrice alcune frasi di Giuseppe.L’iniziativa è partita dal basso, dagli eredi di alcuni deigiovani diche nel marzo 1944 si unirono ai Gap (Gruppi di Azione Patriottica) per iniziativa e alla dipendenza del Partito Repubblicanoano in collaborazione con il Partito Comunista.