Mondo del agricoltura in lutto è morta la storica collaboratrice di Coldiretti

Coldiretti Ferrara la notizia giunta nella giornata del lunedì di Pasqua della prematura scomparsa della collaboratrice e collega Monia Trombini. In forza alla zona di Codigoro-Mesola dell’organizzazione agricola e contitolare di una azienda agricola. Ferraratoday.it - Mondo dell'agricoltura in lutto, è morta la storica collaboratrice di Coldiretti Leggi su Ferraratoday.it Grande sconcerto e scoramento ha provocato inFerrara la notizia giunta nella giornata del lunedì di Pasquaa prematura scomparsae collega Monia Trombini. In forza alla zona di Codigoro-Mesola’organizzazione agricola e contitolare di una azienda agricola.

