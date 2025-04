Mondiale per Club Pezzella River Plate Giocare contro l’Inter sarà un’esperienza molto bella Lautaro Un grande amico…

Mondiale per Club, Pezzella (River Plate): «Giocare contro l’Inter sarà un’esperienza molto bella! Lautaro? Un grande amico.» Le parole del difensoreLa sfida tra Inter e River Plate al Mondiale per Club sarà anche un’opportunità per assistere al confronto tra due argentini legati da un forte legame d’amicizia: Lautaro Martinez e German Pezzella. L’ex difensore della Fiorentina ha parlato cosi ai microfoni della FIFALE PAROLE- «Giocare contro l’Inter con la maglia del River Plate sarà un’esperienza molto bella. Lautaro è un grande amico ma cercheremo di sfruttare al meglio le nostre forze. sarà un’esperienza incredibile. Il primo obiettivo del River è superare la fase a gironi, con questa maglia dobbiamo puntare sempre al massimo. Dopo la fase a gironi ci sono le partite a eliminazione diretta. Internews24.com - Mondiale per Club, Pezzella (River Plate): «Giocare contro l’Inter sarà un’esperienza molto bella! Lautaro? Un grande amico…» Leggi su Internews24.com per): «? Unamico.» Le parole del difensoreLa sfida tra Inter ealperanche un’opportunità per assistere al confronto tra due argentini legati da un forte legame d’amicizia:Martinez e German. L’ex difensore della Fiorentina ha parlato cosi ai microfoni della FIFALE PAROLE- «con la maglia delè unamico ma cercheremo di sfruttare al meglio le nostre forze.incredibile. Il primo obiettivo delè superare la fase a gironi, con questa maglia dobbiamo puntare sempre al massimo. Dopo la fase a gironi ci sono le partite a eliminazione diretta.

