Monaco Alcaraz su Netflix Offre vantaggi agli avversari per mentalità è l’opposto di Sinner

Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato sui temi d’attualità dello sport con racchetta e pallina nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. A tenere banco è il forfait di Carlos Alcaraz nel Masters1000 a Madrid, ma soprattutto la docuserie “Carlos Alcaraz: My Way“, in cui su Netflix si racconta senza filtri l’ascesa fulminea del tennista spagnolo, diventato il più giovane numero uno ATP della storia a soli 19 anni e 4 mesi. Una produzione dove però emergono anche le fragilità del campione di Murcia.“Da un lato vedere il dietro le quinte ha il suo perché. Rimango perplesso sull’opportunità per un ragazzo così giovane di fare un incursione nella sua vita così profonda. Si Offre un vantaggio agli avversari, mettendo in mostra le proprie fragilità. Oasport.it - Monaco: “Alcaraz su Netflix? Offre vantaggi agli avversari, per mentalità è l’opposto di Sinner” Leggi su Oasport.it Guido(commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato sui temi d’attualità dello sport con racchetta e pallina nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. A tenere banco è il forfait di Carlosnel Masters1000 a Madrid, ma soprattutto la docuserie “Carlos: My Way“, in cui susi racconta senza filtri l’ascesa fulminea del tennista spagnolo, diventato il più giovane numero uno ATP della storia a soli 19 anni e 4 mesi. Una produzione dove però emergono anche le fragilità del campione di Murcia.“Da un lato vedere il dietro le quinte ha il suo perché. Rimango perplesso sull’opportunità per un ragazzo così giovane di fare un incursione nella sua vita così profonda. Siun, mettendo in mostra le proprie fragilità.

La sconfitta di Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters1000 di Miami è stata tra i grandi temi di dibattito tra gli appassionati di tennis. Il ko del n.3 del mondo era del tutto inatteso, specie perché non si pensava che il belga David Goffin (ex top-10) avesse i colpi per poter centrare quest’obiettivo. Il campo ha dato, invece, un esito diverso. 🔗oasport.it

Nella puntata odierna relativa ai tornei ATP Masters 1000 statunitensi di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei diversi momenti vissuti ad Indian Wells da Alcaraz e Draper, e dei tabelloni, maschile e femminile, di Miami. L’eliminazione in semifinale di Alcaraz ad Indian Wells: ... 🔗oasport.it

Dal 23 aprile in streaming sulla piattaforma arriva Carlos Alcaraz: a modo mio. Eccone trailer e trama. 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atp Barcellona, Atp Monaco e Wta Stoccarda, le partite di oggi: gli orari; Alcaraz, infortunio e ritiro da Madrid: come cambia il ranking; RECAP! Monte Carlo, Day 5: è Tsitsipas l'avversario di Musetti. Alcaraz trova Fils. Altre fonti ne stanno dando notizia

Monaco: “Alcaraz su Netflix? Offre vantaggi agli avversari, per mentalità è l’opposto di Sinner” - Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è pronunciato sui temi d'attualità dello sport con racchetta e pallina nell'ultima puntata di ... 🔗oasport.it

La miniserie su Carlos Alcaraz: il talento del tennis in streaming su Netflix dal 23 aprile - Dal 23 aprile 2025, Netflix presenta "Carlos Alcaraz: a modo mio", una miniserie che esplora la vita e le sfide del giovane tennista spagnolo, rivelando il suo lato umano e le pressioni della fama. 🔗ecodelcinema.com

Alcaraz, rischio forfait a Madrid? Come cambierebbe il ranking - Il tennista spagnolo ha rimediato un infortunio nella finale di Barcellona ... 🔗msn.com