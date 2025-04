Modena va ko a Verona domenica partita decisiva al PalaPanini

Verona supera Modena per 3 set a 1 e infligge ai gialli la prima sconfitta del gironcino che vale il 5° posto in campionato. Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori. Today.it - Modena va ko a Verona, domenica partita decisiva al PalaPanini Leggi su Today.it superaper 3 set a 1 e infligge ai gialli la prima sconfitta del gironcino che vale il 5° posto in campionato.comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori.

Da corrieredellosport.it: Play Off 5° Posto: Verona batte Modena e conquista la semifinale - Nel quarto turno successi pesanti anche per Milano, in casa di Grottazzolina, e di Cisterna, al tie break su Padova. Nell'ultima giornat saranno defitine le altre due qualificate alle Semifinali ...

Scrive ilrestodelcarlino.it: Modena sfida Verona: Giuliani punta sul servizio per la Challenge Cup - Alberto Giuliani prepara Modena per la sfida contro Verona, puntando sull'efficacia del servizio per la Challenge Cup.

Da dazn.com: Valsa Group Modena - Rana Verona - Nella scorsa giornata, Modena ha interrotto la striscia negativa ritrovando il successo a Monza. Per Verona, invece, il ko contro Milano ha significato il secondo stop consecutivo. La gara d'andata si ...