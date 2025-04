Modena uccide la moglie malata e il figlio disabile e si impicca

Modena. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il figlio, sono stati trovati in un appartamento di una palazzina con diverse abitazioni. Il padre, Carlo, 83 anni, ha scelto la sera del suo compleanno per uccidere la moglie Claudia e il figlio Stefano e poi a togliersi la vita impiccandosi. La donna era malata da tempo, così come il figlio di 50 anni, disabile e in sedia a rotelle. I due sono stati avvelenati. A scoprire i tre cadaveri è stato il fratello del marito, intorno alle nove del mattino in strada Pomposiana nel quartiere Marzaglia. L'uomo è entrato in casa e dopo ha chiamato i soccorsi. Madre e figlio sarebbero stati trovati a letto. Gian Carlo Salsi è stato trovato morto intorno alle 9 e 30 dal fratello Franco che abita nella stessa palazzina e si era preoccupato perché non aveva ancora sentito i parenti e le finestre dell'appartamento erano chiuse. Agi.it - Modena, uccide la moglie malata e il figlio disabile e si impicca Leggi su Agi.it AGI - Strage familiare a. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il, sono stati trovati in un appartamento di una palazzina con diverse abitazioni. Il padre, Carlo, 83 anni, ha scelto la sera del suo compleanno perre laClaudia e ilStefano e poi a togliersi la vitandosi. La donna erada tempo, così come ildi 50 anni,e in sedia a rotelle. I due sono stati avvelenati. A scoprire i tre cadaveri è stato il fratello del marito, intorno alle nove del mattino in strada Pomposiana nel quartiere Marzaglia. L'uomo è entrato in casa e dopo ha chiamato i soccorsi. Madre esarebbero stati trovati a letto. Gian Carlo Salsi è stato trovato morto intorno alle 9 e 30 dal fratello Franco che abita nella stessa palazzina e si era preoccupato perché non aveva ancora sentito i parenti e le finestre dell'appartamento erano chiuse.

