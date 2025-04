Mister Movie Bob’s Burgers Ritorna Scopri la Data e le Novità della Famiglia Belcher

Il film A Complete Unknown, diretto da James Mangold, offre una rivisitazione della storia di Joan Baez e Bob Dylan, presentandoli entrambi come artisti emergenti in un momento cruciale delle loro carriere. Questa scelta narrativa modifica la realtà storica, enfatizzando le similitudini tra i due e dando maggiore rilievo alla loro storia d'amore. Un incontro reinventato tra due artisti in ascesa Nella pellicola, Baez e Dylan si incontrano mentre stanno ancora cercando di emergere nel ...

Quattro Stagioni In Più per i Tuoi Cartoni Preferiti! Sei un fan dei Simpson, Family Guy, Bob’s Burgers o American Dad!? Allora preparati a festeggiare! La Fox ha appena confermato il rinnovo di questi pilastri dell'animazione per adulti per ben quattro stagioni ciascuno! Questo significa che avrai un sacco di nuove avventure, gag e momenti indimenticabili con le tue famiglie animate preferite fino al 2028-29. Pensa che I Simpson, in onda dal 1989, raggiungeranno la quarantesima ... 🔗mistermovie.it

La nuova commedia 'Standing on the Shoulders of Kitties', ispirata alla serie TV canadese 'Trailer Park Boys', vede il personaggio di Bubbles, interpretato da Mike Smith, formare una band country. La trama segue la band in un tour europeo di supporto al gruppo rock The Boxmasters, guidato da Billy Bob Thornton, che interpreta se stesso. Il film include un'apparizione speciale del chitarrista dei Rolling Stones, Ronnie Wood, anch'egli nel ruolo di se stesso. 🔗mistermovie.it

