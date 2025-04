Thesocialpost.it - Missili russi su Kiev: la città si rifugia nei sotterranei, almeno 9 morti e 60 feriti

sotto attacco, ancora una volta. Mentre Donald Trump annuncia di aver raggiunto un accordo con Mosca per un cessate il fuoco, l’Ucraina torna a vivere l’incubo deinel cuore della capitale. Poco dopo le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense, le sirene d’allarme hanno squarciato il silenzio nel centro di.Leggi anche: Trump shock sull’Ucraina: “Se si comportano da stupidi ce ne andiamo”“Esplosioni echeggiano in”, raccontano i giornalisti presenti sul posto. Testimoni riferiscono di droni in sorvolo e di un attacco mirato a infrastrutture civili. Le immagini e i video diffusi nelle ultime ore mostrano scene di panico: abitanti in fuga che sino nelle stazioni della metropolitana e nei garage, mentre il cielo soprasi riempie di fumo.