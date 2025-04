Miretti Juve quale futuro per il centrocampista In estate il rientro a Torino sulla permanenza incideranno due fattori ultime

Miretti Juve, quale futuro per il centrocampista? In estate il rientro a Torino, ma sulla sua permanenza incideranno due fattori: tutte le ultime novitàL'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del futuro di Fabio Miretti, la cui stagione dopo l'ultimo problema fisico potrebbe essere già terminata. In estate farà rientro alla Juve dopo l'annata in prestito al Genoa.sulla sua permanenza a Torino incideranno due fattori in particolare: innanzitutto la qualificazione alla prossima Champions League, più che un obiettivo una vera e propria ossessione, poi anche su quello che sarà il nuovo allenatore dei bianconeri.

