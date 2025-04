Mio figlio è nato in provetta Io sono una madre single ma felice anche se l’Italia lo vieta

Si chiama Serena Reali, ha 37 anni e un figlio. Da single. Santiago è nato il 5 aprile 2025. Ed è stato concepito in provetta. Per questo adesso per la legge è figlio di padre ignoto. Reali da Brescia è andata a Bologna per congelare gli ovuli, poi a Barcellona per restare incinta. Il suo caso è finito davanti alla Corte Costituzionale. Con un ricorso contro l'articolo 5 della legge 40. Che vieta in Italia il ricorso alla Pma, la procreazione assistita, alle donne single. A seguirla è l'avvocata Filomena Gallo dell'Associazione Coscioni: «Quello di Serena è un percorso che ha comportato spese di migliaia di euro e che ha affrontato da sola. La sua vicenda mostra con chiarezza quanto sia urgente un intervento della Corte Costituzionale: riconoscere l'illegittimità di questa discriminazione significherebbe garantire anche alle donne single l'accesso alla Pma nei centri pubblici e privati italiani».

