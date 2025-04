Milik Juventus si rivede l’attaccante al J Medical ecco il VIDEO del polacco alle prese con il recupero dopo l’infortunio

Milik Juventus, si rivede l’attaccante al J Medical: ecco il VIDEO del polacco che è ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio Al J Medical Arek si rivede Arek Milik. Secondo quanto riportato dal VIDEO pubblicato da , l’attaccante sta recuperando dall’infortunio ed è passato nella clinica di riferimento dei bianconeri. Resta da valutare la situazione del . Calcionews24.com - Milik Juventus, si rivede l’attaccante al J Medical: ecco il VIDEO del polacco alle prese con il recupero dopo l’infortunio Leggi su Calcionews24.com , sial Jildelche è ancoracon ilAl JArek siArek. Secondo quanto riportato dalpubblicato da ,sta recuperando daled è passato nella clinica di riferimento dei bianconeri. Resta da valutare la situazione del .

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Da Modica a Lucca e Krstovic: i conti Juve per l'attacco. E si rivede Milik; Juventus, Milik manda un messaggio ai tifosi: lavora alla Continassa, quando può tornare; Da Modica a Lucca e Krstovic: i conti Juve per l'attacco. E si rivede Milik; Milik lascia la Juve? Nuova opportunità per l'attaccante; Sorpresa Juve, si rivede Milik. Ma sempre e solo al J Medical....

Da juventusnews24.com: Milik Juve ai titoli di coda? Cosa filtra sul futuro dell’attaccante polacco dopo quest’ultima stagione da dimenticare: le ultime - Milik Juve ai titoli di coda? Cosa filtra sul futuro dell’attaccante polacco dopo quest’ultima stagione da dimenticare: le ultime sull’ex Marsiglia Il futuro di Arkadiusz Milik appare sempre più lonta ...

Scrive informazione.it: Un problema muscolare ferma Milik: l'attaccante della Juventus rischia di saltare l'intera stagione - Arkadiusz Milik, chi l'ha visto ... probabilmente la sua ultima con la Juventus. Nei giorni scorsi l’attaccante polacco si è infatti rivisto al J Medical, ma durante il suo recupero in patria ...

Scrive msn.com: Da Modica a Lucca e Krstovic: i conti Juve per l'attacco. E si rivede Milik - Per il mercato bianconero è una fase di prospettiva, la qualificazione in Champions è troppo importante per capire budget e non solo: ma qualcosa si muove tra Argentina e Italia ...