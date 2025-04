Miley Cyrus l’hair style del momento è ancora il suo Avevate dubbi

Miley Cyrus: se c'è davvero una degna erede di Madonna, nel nuovo millennio, in fatto di trasformismo e capacità di stupire sempre, è senza dubbio lei. Cantante dotatissima (ben più di Mrs Ciccone, non ce ne voglia l'ex regina del pop, che amiamo follemente), ex bambina prodigio, passata dall'essere l'Hanna Montana acqua e sapone idolo di milioni di teen alla ragazzaccia del rock, oggi, 35 anni, reduce da un album di grande successo del 2023, quell' Endless Summer Vacation che comprendeva successi come Flowers e Jaded, e con un nuovo album in uscita, Something Beautiful, continua a dettare moda in fatto di look.Le ultime due apparizioni degne di nota sono state, nell'ordine: ai Grammy Awards 2025, con tanto di bleached brows (sopracciglia schiarite) frangetta e capelli a blocchi di lunghezze differenti, ideati dal famoso hair stylist Bob Recine.

