Milano intitolare a Papa Francesco i giardini davanti alle Case Bianche la proposta della Lega

Milano, 24 aprile 2025 – intitolare a Papa Francesco l'area verde davanti alle Case Bianche di via Salomone a Milano. La proposta è del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano Alessandro Verri, per cui sarebbe un "gesto di profondo significato simbolico e civile".Verri ha infatti ricordato che Bergoglio nel nel 2017 volle iniziare proprio da qui la sua visita a Milano. "Il suo abbraccio alla gente di questo quartiere è ancora vivo nella memoria dei residenti. Chiediamo che il Comune accolga questa proposta con spirito di unità e ascolto verso le istanze dei cittadini".Papa Francesco a Milano, visita alle Case Bianche: "Entro in città come un sacerdote"A sostenere la proposta anche Oscar Strano, presidente del Comitato "Salomone Rinasce", da anni attivo per la riqualificazione e il rilancio sociale del quartiere: "Nel cuore delle Case Bianche, quell'area verde è diventata punto di incontro, di socialità e di speranza.

