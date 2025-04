Milan la Coppa Italia non salverebbe la stagione se Conceicao lascia con due trofei…

Milan potrebbe vincere due trofei in una stagione, cosa che non accade da 18 anni e Conceicao rischia di lasciare una grande eredità Pianetamilan.it - Milan, la Coppa Italia non salverebbe la stagione: se Conceicao lascia con due trofei… Leggi su Pianetamilan.it Ilpotrebbe vincere due trofei in una, cosa che non accade da 18 anni erischia dire una grande eredità

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Milan tra Europa League e Conference: come funziona con l'attuale nono posto e la Coppa Italia; Inter-Milan 0-3, doppietta Jovic e gol di Reijnders. Rossoneri in finale di Coppa Italia; Inter-Milan 0-3, le 5 verità: nerazzurri stanchissimi, orgoglio rossonero; Inzaghi furioso: «Non dare recupero, non prendermi per il c...» dopo la sconfitta in Coppa Italia; “Non mi prendete per il cu*o! Non lo voglio”: Inzaghi furioso con il quarto uomo di Inter-Milan.

Risulta da msn.com: Milan, la vittoria della Coppa Italia non salverebbe la stagione. Ma Conceiçao lascia qualche traccia da seguire - Sergio Conceiçao non si cura del proprio futuro e punta alla vittoria della Coppa Italia per chiudere una stagione (a metà) alla ...

Secondo msn.com: Inzaghi furioso durante Inter-Milan: «Non dare recupero, non prendermi per il c...». Cosa è successo - L'Inter è crollata ancora contro il Milan, perdendo la possibilità di accedere alla finale di Coppa Italia. Nel finale di partita non è passato inosservato l'episodio ...

Da msn.com: Inzaghi, furia nel finale di Inter-Milan: "Non voglio recupero" - Video - La sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia continua a far discutere. Oltre al risultato però, il pesante 3-0 con cui il Milan è volato in finale di coppa nazionale, sul banco degli imputati, qu ...