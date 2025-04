Milan dopo il Derby vinto scatta il rinnovo l’epilogo inaspettato

Milan, ipotesi rinnovo dopo il Derby vinto contro l’Inter: l’epilogo è inaspettato, nessuno poteva immaginarsi un finale cosìMilan, dopo il Derby vinto scatta il rinnovo: l’epilogo inaspettato (Ansa Foto) – SerieAnewsUn 3-0 secco e netto, una notte da protagonisti assoluti. Il Milan forse sognava una serata del genere ma non osava andare oltre, anche perché le distanze in classifica parlavano chiaro. Inter prima a pari punti con il Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Bologna ma vogliosa di riscatto immediato.Il Milan, invece, nono in classifica, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e con la qualificazione alle coppe europee più di un miraggio. Insomma, nonostante l’1-1 della gara d’andata, tutto lasciava immaginare come potesse essere una serata di gloria per l’Inter che peraltro in stagione ad ogni sconfitta aveva sempre reagito con una vittoria. Serieanews.com - Milan, dopo il Derby vinto scatta il rinnovo: l’epilogo inaspettato Leggi su Serieanews.com , ipotesiilcontro l’Inter:, nessuno poteva immaginarsi un finale cosìilil(Ansa Foto) – SerieAnewsUn 3-0 secco e netto, una notte da protagonisti assoluti. Ilforse sognava una serata del genere ma non osava andare oltre, anche perché le distanze in classifica parlavano chiaro. Inter prima a pari punti con il Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Bologna ma vogliosa di riscatto immediato.Il, invece, nono in classifica, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e con la qualificazione alle coppe europee più di un miraggio. Insomma, nonostante l’1-1 della gara d’andata, tutto lasciava immaginare come potesse essere una serata di gloria per l’Inter che peraltro in stagione ad ogni sconfitta aveva sempre reagito con una vittoria.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Milan, dopo il Derby vinto scatta il rinnovo: l’epilogo inaspettato; Inter-Milan 0-3, doppietta Jovic e gol di Reijnders. Rossoneri in finale di Coppa Italia; Chi ha vinto più Derby tra Milan e Inter? Storia e record del derby della Madonnina; Il Milan ha vinto due Derby di fila dopo più di un decennio: il dominio dell'Inter si è interrotto; Sorpresa a San Siro: il derby è del Milan, l’Inter in Gabbia. Salvo Fonseca.

Secondo msn.com: Inter-Milan, questi tutti i numeri del derby di San Siro - Ieri sera è andato in scena il ritorno di Semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Questi tutti i numeri del big match ...

Risulta da derbyderbyderby.it: Inter-Milan il giorno dopo: senza tirare in porta non si segna - Il commento al derby di ritorno Inter-Milan vinto dai rossoneri a San Siro che gli permette di strappare il pass per l'ultimo atto a Roma ...

Segnala informazione.it: Milan, tre derby contro l’Inter vinti in stagione: è successo altre due volte - Tre derby vinti su cinque per il Milan in stagione Una statistica interessante? Il Milan ha vinto tre derby in una singola stagione considerando tutte le competizioni per la terza volta nella sua stor ...