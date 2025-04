Migliaia di fedeli in fila per l’ultimo saluto a Papa Francesco

ROMA (ITALPRESS) – Italiani, ma anche stranieri: fedeli in fila in piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Decine di Migliaia di persone che non si sono lasciate scoraggiare dalle lunghissime attese per accedere alla Basilica dove è stata allestita la camera ardente. xb1/abr/gtr

