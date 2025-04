Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-04-2025 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse neve sui rilievi Alpini del 2100 m sereno sul Piemonte al pomeriggio locale instabilità su Alpi Prealpi specie di Norvegia di sereno altrove in nottata tempo in deciso miglioramento Salvo qualche piovasco persistente sul Triveneto al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche al pomeriggio instabilità sui rilievi sull'abruzzo sui settori costieri sereno sulla Toscana in serata e nottata migliora con Ampi spazi di sereno su tutti i settori al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi tra Campania Molise Puglia settentrionale sereno o poco nuvoloso altro bel pomeriggio precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari Ampi spazi di sereno sulle Isole maggiori in serata migliora con nuvolosità irregolare tra Campania Puglia Basilicata del tutto asciutto temperature minime massime stabili un carro da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianohttps://storage.