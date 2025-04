Meteo Marche 25 aprile con temporali dove e cosa aspettarsi

aprile 2025 – Dopo il violento peggioramento del Meteo, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali su tutto il territorio delle Marche. L'instabilità atmosferica, che ha già mostrato i suoi effetti con una grandinata improvvisa che ha colpito Ascoli nella giornata di martedì 23 aprile, continuerà a interessare le Marche anche nei prossimi giorni.Bollettino di allerta Viste le previsioni la Protezione civile ha quindi diramato un'allerta gialla, valida dalla mezzanotte del 25 aprile fino alla mezzanotte del 26 aprile. "Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio – si legge sul bollettino - rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone collinari ed in debole spostamento verso sud est, localmente intensi. L'esaurimento dei fenomeni è previsto a fine pomeriggio".

