Meteo le previsioni in Campania per giovedì 24 aprile 2025

previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedì 24 aprile 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2353m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2259m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 24 aprile 2025 Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,24. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2353m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allertapresente.Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2259m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest.

Potrebbe interessarti anche:

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 16 febbraio 2025

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 16 febbraio 2025.

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 16 febbraio 2025. Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 9 aprile 2025

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 9 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 9 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 17 marzo 2025

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 17 marzo 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia.

Approfondimenti da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 17 aprile 2025; Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di giovedì 3 aprile; Maltempo in Campania: prorogata l'allerta meteo, le previsioni; Previsioni meteo a Napoli e in Campania, tempo incerto ma fino a giovedì 13 niente pioggia; Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 13 marzo 2025.