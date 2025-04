Messer Tulipano biglietti scontati per i 25 anni della rassegna

Messer Tulipano che quest'anno compie venticinque anni: da oggi, giovedì 24 aprile fino alla chiusura della manifestazione, giovedì 1 maggio, per tutti coloro che vorranno godersi gli ultimi giorni della fioritura, il biglietto sarà scontato a 9 euro anziché 12. I bambini dai 5 ai 12 anni pagheranno 5 euro mentre sotto ai 4 anni il biglietto è gratuito. Il piantamento è .

