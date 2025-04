Messa in Duomo per Papa Francesco Funaro Il suo messaggio nelle nostre azioni quotidiane VIDEO FOTO

Messa in suffragio di Papa Francesco, celebrata in Duomo dall'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. Tra gli altri, presenti anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani."Il. Firenzetoday.it - Messa in Duomo per Papa Francesco, Funaro: "Il suo messaggio nelle nostre azioni quotidiane" / VIDEO - FOTO Leggi su Firenzetoday.it Centinaia di persone questo pomeriggio, giovedì 24 aprile, allain suffragio di, celebrata indall'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. Tra gli altri, presenti anche la sindaca di Firenze Sarae il presidente della Regione Eugenio Giani."Il.

Una messa per ricordare papa Francesco si terrà martedì pomeriggio alle 17.30 nel Duomo di Milano. La celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini. Ne dà notizia la diocesi ambrosiana. Ecco la dichiarazione dell'arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, metropolita di Lombardia...

ANCONA – Santa Messa in suffragio di Papa Francesco. Il rito avrà luogo nella Cattedrale di San Ciriaco domani, giovedì 24 aprile, alle 21. A presiederla l'Arcivescovo della diocesi di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina.

Milano, 21 aprile 2025 – Addio a Papa Francesco, il Santo Padre si è spento questa mattina alle 7.35, a Roma. Ieri il pontefice aveva voluto impartire la benedizione Urbi et Orbi davanti a circa 35mila fedeli radunati in San Pietro per la messa di Pasqua, poi il bagno di folla in piazza San Pietro a bordo della papamobile. Bergoglio era apparso sofferente, ma senza i naselli dell'ossigeno, e questo aveva fatto sperare.

Morte di Papa Francesco, il Duomo di Napoli gremito per la messa in memoria di Bergoglio - Messa in suffragio per Papa Francesco nel Duomo di Napoli, migliaia di persone tra fedeli, autorità laiche e cittadine ...

Messa al Duomo di Napoli per il Papa: "Francesco è vivo nel cuore della Chiesa"

Papa: duomo gremito a Pordenone per messa di suffragio - "Lunedì il sole era alto ed eravamo immersi in questo giorno dopo la Pasqua con il cuore ricolmo di gioia. La notizia della morte di Papa Francesco ci ha colti di sorpresa e ci ha scosso.