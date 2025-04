Mercato San Severino Carmela trovata morta in casa presenti lividi sul collo

Carmela Quaranta, 42 anni, la donna trovata senza vita nella serata di Pasqua, domenica 20 aprile, nella sua abitazione di via Trieste a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22, dopo che un’amica, preoccupata per il prolungato silenzio, aveva dato l’allarme. La donna .L'articolo Mercato San Severino, Carmela trovata morta in casa: presenti lividi sul collo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Mercato San Severino, Carmela trovata morta in casa: presenti lividi sul collo Leggi su Teleclubitalia.it È stata identificata comeQuaranta, 42 anni, la donnasenza vita nella serata di Pasqua, domenica 20 aprile, nella sua abitazione di via Trieste aSan, in provincia di Salerno. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 22, dopo che un’amica, preoccupata per il prolungato silenzio, aveva dato l’allarme. La donna .L'articoloSaninsulTeleclubitalia.

