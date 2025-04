Mercato Juve all in per quell’attaccante i bianconeri hanno scelto Si passerà presto alla fase operativa tutti i dettagli

Mercato Juve, all in per quell’attaccante: i bianconeri hanno scelto. Gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriIl Mercato Juve non dorme mai, anzi. I bianconeri si starebbero già attivando in vista della prossima sessione estiva dopo aver deciso di fare all in per Osimhen. Secondo quanto riportato da calcioMercato.com, è l’attaccante del Napoli in prestito al Galayasaray il grande obiettivo dei bianconeri.De Laurentiis vuole i 75 milioni della clausola con i bianconeri che sarebbero pronti a passare alla fase operativa. .com Juventusnews24.com - Mercato Juve, all in per quell’attaccante: i bianconeri hanno scelto! Si passerà presto alla fase operativa: tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com , all in per: i. Gli aggiornamenti sulle mosse deiIlnon dorme mai, anzi. Isi starebbero già attivando in vista della prossima sessione estiva dopo aver deciso di fare all in per Osimhen. Secondo quanto riportato da calcio.com, è l’attaccante del Napoli in prestito al Galayasaray il grande obiettivo dei.De Laurentiis vuole i 75 milioni della clausola con iche sarebbero pronti a passare. .com

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Mercato Juve, all in per quell'attaccante: le ultimissime; Calciomercato Juve, conferme su Krstovic: le ultime; Calciomercato Juventus, l'attaccante è in cima alla lista!; Mercato Juve, dalla Spagna si scalda quel nome! Ultime; Juventus, che fatica in attacco: Vlahovic e Kolo Muani a secco, la soluzione di Tudor con un segnale al mercato.

Secondo juventusnews24.com: Mercato Juventus, nuovo assalto dopo i 50 milioni offerti a gennaio: il top club fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri. I dettagli - Mercato Juventus, il top club fa sul serio per l’obiettivo a centrocampo: tutti i dettagli in vista dell’estate Tra i centrocampisti accostati al mercato Juventus c’è anche il centrocampista dell’Atal ...

Segnala juventusnews24.com: Mercato Juventus: si profila un duello per l'attaccante! - Mercato Juventus, duello in vista tra due rivali bianconere per l’acquisto di quell’attaccante: al momento la dirigenza della Vecchia Signora sembra defilata L’estate che verrà sarà molto calda per il ...

Secondo sportpaper.it: Juventus, sempre più vicini a Lookman: la svolta per l’attacco bianconero - La Juventus è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione. Prosegue la ricerca tra le mura degli uffici della Continassa ...