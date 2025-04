Veneziatoday.it - Mercato, giochi retrò, motori: Jesolo sarà per 3 giorni capitale del vintage

Leggi su Veneziatoday.it

È in programma venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025Village: saranno tredi colore, spettacolo, stile. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è distribuita in tre aree importanti della città.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday.