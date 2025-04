Lanotiziagiornale.it - Meloni, Salvini e La Russa: dalle destre tre modi di eludere l’antifascismo

C’è un momento, ogni anno, in cui la Repubblica Italiana torna a fare i conti con sé stessa. È il 25 aprile, Festa della Liberazione, la data che segna la fine del nazifascismo, la vittoria della Resistenza, l’inizio di una democrazia costruita sui valori del. Una storia che per alcuni resta indigesta. Per Giorgia, Matteoe Ignazio La, il 25 aprile è una ricorrenza che brucia le mani, un terreno minato dove ogni parola pesa, ogni gesto è sotto osservazione, ogni assenza è un silenzio che urla. Anche quest’anno hanno dimostrato quanto sia difficile per la destra italiana convivere con la memoria della Liberazione.: presente, ma altroveGiorgiac’è. Almeno fisicamente. Dall’ottobre 2022, da quando è diventata Presidente del Consiglio, ha partecipato regolarmente alla cerimonia ufficiale all’Altare della Patria, accanto a Sergio Mattarella.