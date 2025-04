Meloni misure concrete con Dl Bollette

Bollette,il governo mette in campo misure concrete per sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia". Così la premier Meloni. "Un investimento di circa 3 miliardi destinato ad alleggerire le Bollette, promuovere l'efficienza energetica, tutelare i più vulnerabili e chi produce", scrive sui social. Per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, previsto "un contributo straordinario di 200euro". "Non ci fermeremo qui", al lavoro per "aiutare chi ha bisogno", conclude. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.25 "Con l'approvazione definitiva al Senato del Decreto,il governo mette in campoper sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia". Così la premier. "Un investimento di circa 3 miliardi destinato ad alleggerire le, promuovere l'efficienza energetica, tutelare i più vulnerabili e chi produce", scrive sui social. Per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, previsto "un contributo straordinario di 200euro". "Non ci fermeremo qui", al lavoro per "aiutare chi ha bisogno", conclude.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Su questo argomento da altre fonti: Dl bollette, Meloni: in campo misure concrete contro caro-energia; Dl bollette: Meloni, misure concrete per imprese e famiglie contro caro energia; Dl Bollette, Meloni Contro il caro energia non ci fermiamo qui; Dl Bollette, Meloni “Contro il caro energia non ci fermiamo qui”; Ok dal Senato per il Dl bollette, Meloni: “Misure concrete dal governo contro il caro energia”.

strettoweb.com scrive: Meloni sul decreto bollette: “misure concrete contro il caro energia, non ci fermeremo qui” - Via libera definitivo al Senato: stanziati 3 miliardi per sostenere famiglie e imprese. Previsti contributi per chi ha redditi bassi ...

Segnala notizie.tiscali.it: Dl bollette, Meloni: in campo misure concrete contro caro-energia - Roma, 24 apr. (askanews) - 'Con l'approvazione definitiva al Senato del Decreto Bollette, il Governo mette in campo misure concrete per ...

Come scrive msn.com: Decreto bollette, Meloni: "Investimento di 3 miliardi per tutelare i più vulnerabili e chi produce" - "Con l’approvazione definitiva al Senato del Decreto Bollette , il Governo mette in campo misure concrete per sostenere famiglie e imprese di fronte al caro ...