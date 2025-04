Meghan Markle quiet luxury per l’evento newyorchese con Harry

Meghan Markle: il 23 aprile la duchessa di Sussex ha preso parte come relatrice al Time100 Summit, evento dove si onorano i personaggi influenti che si battono per un futuro migliore. La Markle è volata dalla California a New York per prendere parte all’iniziativa. Con un look elegante, si è accertata di avere tutti gli occhi addosso. Come di consueto, non sono mancate le polemiche. Mano nella mano con Harry Dopo l’eventoNon è un viaggio in solitaria quello di Meghan Markle: a New York con lei c’è anche il principe Harry. Marito e moglie sono arrivati insieme al 100Time Summit: lui l’ha poi aspettata nel backstage, mentre lei teneva banco sul palco, alternando aneddoti di vita famigliare a racconti sui progetti di lavoro. La duchessa non ha nascosto la gioia di essere madre, un ruolo che coniuga con quello di businesswoman: “Quello che sembra gigantesco diventa microscopico se paragonato a quanto succede ai tuoi bambini. Lookdavip.tgcom24.it - Meghan Markle, “quiet luxury” per l’evento newyorchese con Harry Leggi su Lookdavip.tgcom24.it Giornata da protagonista per: il 23 aprile la duchessa di Sussex ha preso parte come relatrice al Time100 Summit, evento dove si onorano i personaggi influenti che si battono per un futuro migliore. Laè volata dalla California a New York per prendere parte all’iniziativa. Con un look elegante, si è accertata di avere tutti gli occhi addosso. Come di consueto, non sono mancate le polemiche. Mano nella mano conDopoNon è un viaggio in solitaria quello di: a New York con lei c’è anche il principe. Marito e moglie sono arrivati insieme al 100Time Summit: lui l’ha poi aspettata nel backstage, mentre lei teneva banco sul palco, alternando aneddoti di vita famigliare a racconti sui progetti di lavoro. La duchessa non ha nascosto la gioia di essere madre, un ruolo che coniuga con quello di businesswoman: “Quello che sembra gigantesco diventa microscopico se paragonato a quanto succede ai tuoi bambini.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Meghan Markle regina del quiet luxury: look beige da copiare; Meghan Markle punta (ancora) sul quiet luxury a New York: al Time 100 Summit c'è anche Harry; Meghan Markle, una donna in carriera in twill di seta e lino; Meghan Markle che nel suo programma di cucina resta fedelissima al quiet luxury; Meghan Markle, “quiet luxury” per l’evento newyorchese con Harry.

Segnala iodonna.it: Meghan Markle, con il tailleur oversize porta il “quiet luxury” sul palco del “Time100” - In cerca di un power suit declinato in chiave casual? La duchessa ha trovato la risposta perfetta al "Time100 Summit" ...

Secondo msn.com: Meghan Markle punta (ancora) sul quiet luxury a New York: al Time 100 Summit c'è anche Harry - Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno partecipato all'evento insieme. L'ex attrice ha scelto un look molto sofisticato, elegante e primaverile ...

vanityfair.it scrive: Meghan Markle, una donna in carriera in twill di seta e lino - Al summit Time100, a New York, la duchessa di Sussex si presenta con un completo Ralph Lauren in cui fonde l'amore per i toni neutri con un look da businesswoman contemporanea. Tutto l'outfit è già in ...