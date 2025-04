Mediobanca ottiene la maggioranza e governa ancora Generali

Mediobanca ha ottenuto dieci seggi su tredici nel consiglio di amministrazione di Generali, assicurando così un nuovo mandato triennale all’attuale presidente Andrea Sironi e all’amministratore delegato Philippe Donnet. La lista alternativa, sostenuta dal gruppo Caltagirone attraverso la sigla VM 2006, ha ottenuto il 36,8 per cento e tre consiglieri. Nessun seggio invece per la lista promossa da Assogestioni, ferma al 3,67 per cento, al di sotto della soglia minima prevista.La conferma dei vertici riflette una scelta di continuità che va oltre i numeri. La banca d’affari milanese, storicamente presente nel capitale di Generali, mantiene così un ruolo guida nella governance della compagnia triestina, nonostante la sua quota – diretta e indiretta – sia oggi pari al 13,04 per cento del capitale. Linkiesta.it - Mediobanca ottiene la maggioranza e governa ancora Generali Leggi su Linkiesta.it Con il 52,38 per cento dei voti espressi, la lista presentata daha ottenuto dieci seggi su tredici nel consiglio di amministrazione di, assicurando così un nuovo mandato triennale all’attuale presidente Andrea Sironi e all’amministratore delegato Philippe Donnet. La lista alternativa, sostenuta dal gruppo Caltagirone attraverso la sigla VM 2006, ha ottenuto il 36,8 per cento e tre consiglieri. Nessun seggio invece per la lista promossa da Assogestioni, ferma al 3,67 per cento, al di sotto della soglia minima prevista.La conferma dei vertici riflette una scelta di continuità che va oltre i numeri. La banca d’affari milanese, storicamente presente nel capitale di, mantiene così un ruolo guida nellance della compagnia triestina, nonostante la sua quota – diretta e indiretta – sia oggi pari al 13,04 per cento del capitale.

