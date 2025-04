Medio Oriente memoria olocausto e raid su Gaza

Medio Oriente, con attacchi sulla Striscia di Gaza. In Israele, oggi, giornata in memoria della Shoah. Servizio di Maurizio Di Schino

Medio Oriente, memoria olocausto e raid su Gaza - Morte in Medio Oriente, con attacchi sulla Striscia di Gaza. In Israele, oggi, giornata in memoria della Shoah. Servizio di Maurizio Di Schino The post Medio Oriente, memoria olocausto e raid su Gaza first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci - A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza per il proprio tornaconto politico: la regione dietro l'angolo di casa si sta trasformando 🔗vanityfair.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Medio Oriente Hamas pubblica video ostaggio Omri Miran, da 565 giorni a Gaza - Hamas ha pubblicato oggi un video dell'ostaggio Omri Miran, 48 anni, circa un anno dopo aver diffuso un altro filmato che lo mostrava in vita. La famiglia ha chiesto di non pubblicare il video ma solo ... 🔗bluewin.ch

Israele, Giorno della Memoria della Shoah: perché si celebra oggi - La ricorrenza è fissata per il ventisettesimo giorno di Nisan, il settimo mese civile e il primo mese religioso del calendario ebraico. Varia anno per anno rispetto al calendario gregoriano e, inoltre ... 🔗tg24.sky.it

Memoria dell'Olocausto - Qui avviò un’impresa e si creò una famiglia. Oggi è volontario presso il Museo della memoria dell’Olocausto degli Stati Uniti a Washington DC. Jack Kagan - The Selection Process: “The Nazis arrived ... 🔗coe.int