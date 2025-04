Mazda MX 5 1 5 divertimento a cuor leggero per il Model Year 2025

Mazda MX-5 aggiorna alcuni aspetti dell’interno e della tecnologia ma non perde la sua essenza da sportiva leggera e alla portata di coloro che ricercano una sportiva pratica e completa, anche con l 1.5 Ilgiornale.it - Mazda MX-5 1.5: divertimento a cuor leggero per il Model Year 2025 Leggi su Ilgiornale.it Piccola, sfiziosa e accessibile, nuovaMX-5 aggiorna alcuni aspetti dell’interno e della tecnologia ma non perde la sua essenza da sportiva leggera e alla portata di coloro che ricercano una sportiva pratica e completa, anche con l 1.5

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: La nuova Mazda MX-5 avrà un motore più potente e cambio manuale; Mazda MX-5, la nuova generazione? Cambio manuale e motori Skyactiv-Z; Mazda MX-5 e il motorsport femminile; Hai una MX-5 e vuoi cambiate in stile Ferrari?; Mazda MX-5: trentacinque anni di successi.

Riporta ilgiornale.it: Mazda MX-5 1.5: divertimento a cuor leggero per il Model Year 2025 - Piccola, sfiziosa e accessibile, nuova Mazda MX-5 aggiorna alcuni aspetti dell’interno e della tecnologia ma non perde la sua essenza da sportiva leggera e alla portata di coloro che ricercano una spo ...

newsauto.it scrive: Mazda MX-5 2025, tutte le novità, serie speciali Kazari e Homura e prezzi aggiornati - Tutte le novità sulla Mazda MX-5 2025: prezzi, caratteristiche e dettagli delle serie speciali Kazari e Homura della spider giapponese.

Risulta da ansa.it: Mazda MX-5 Homura, il lato sportivo della roadaster - Le roadster, come la Mazda MX-5, diventano protagoniste con l'avvento della bella stagione. In concomitanza con le temperature favorevoli per viaggiare con il vento tra i capelli, arriva nelle concess ...