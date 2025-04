Padovaoggi.it - Maxischermo gratuito al Parco della Musica per seguire Lumezzane – Padova (necessario prenotarsi)

Leggi su Padovaoggi.it

perCapienza massima 4000 persone e necessità di registrarsi on line per poter accedere: i cancelli saranno aperti dalle 14.30I tanti tifosi e appassionati di calcio che non potranno essere a, domani per.