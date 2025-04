Maxi cantiere di Veronetta via San Paolo riqualificata i lavori terminano lunedì

lavori in via San Paolo, nell'ambito del Maxi cantiere che interessa il quartiere di Veronetta. L'intervento, coordinato da V-Reti e Acque Veronesi, terminerà con la riapertura al traffico di lunedì 28 aprile, data prevista da cronoprogramma per il completamento. Veronasera.it - Maxi cantiere di Veronetta, via San Paolo riqualificata: i lavori terminano lunedì Leggi su Veronasera.it Si avviano alla conclusione iin via San, nell'ambito delche interessa il quartiere di. L'intervento, coordinato da V-Reti e Acque Veronesi, terminerà con la riapertura al traffico di28 aprile, data prevista da cronoprogramma per il completamento.

