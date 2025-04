Oasport.it - Matteo Arnaldi sfiderà Djokovic a Madrid: prima volta da brividi contro l’ex numero 1

ha sconfitto il croato Borna Coric in una frizzante partita andata in scena sulla terra rossa della capitale spagnola, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5. Il tennista italiano ha battuto un colpo al Masters 1000 die si è così qualificato al secondo turno, dove se la dovrà vedere con il serbo Novak: l’azzurro si è regalato la sempre affascinante sfida con il 24 volte Campione Slam ed ex1 del mondo.Il 24enne ha rialzato la testa dopo due passaggi a vuoto sul mattone tritato, visto che al Masters 1000 di Montecarlo si era arreso all’esordio al cospetto del francese Richard Gasquet in tre set e al debutto nel torneo ATP 500 di Barcellona aveva subito la rimonta dello statunitense Sebastian Korda. Il nostro portacolori prosegue così il proprio cammino in terra iberica e ora cercherà il grande colpacciouno dei tennisti più forti di sempre.