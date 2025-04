Mateta Brilliance Pegs Gunners Back ma Liverpool Title Party ancora in attesa

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-23 23:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’Arsenal ha ritardato la festa del titolo diapparentemente inevitabile per almeno un altro giorno nonostante sia tornato due volte in un pareggio per 2-2 con Crystal Palace agli Emirati.Idovevano evitare la sconfitta contro gli Eagles per impedire ai leader in fuga della Premier League di essere incoronati campioni prima del fine settimana.Tuttavia, con l’Arsenal che accoglie il PSG nelle semifinali della Champions League la prossima settimana e il Palace di fronte all’Aston Villa nelle ultime quattro della Coppa d’Inghilterra sabato, entrambe le parti potrebbero essere perdonate per aver avuto un occhio sui rispettivi incontri imminenti.Jakub Kiwior aveva dato ai cannonieri il primo vantaggio con un colpo di testa, ma il tiro al volo di rimbalzo di Eberechi Eze dal bordo della scatola ha livellato le cose.