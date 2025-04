Masters 1000 Madrid 2025 Darderi e Sonego superano il primo ostacolo Bellucci out con rimpianti

Masters 1000 di Madrid 2025. Lorenzo Sonego e Luciano Darderi vincono all’esordio e raggiungono al secondo turno Federico Cinà, Flavio Cobolli e i due che erano esentati dal primo round, ovvero Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Due affermazioni non banali, con Sonego che si è imposto per 6-4 7-6(5) su Miomir Kecmanovic e Darderi che invece ha sconfitto con lo score di 6-4 6-4 Quentin Halys.Importante in particolar modo il successo di Sonego, che era reeduce da tre sconfitte consecutive ed era dato sfavorito dai bookmakers alla vigilia. E invece l’allievo di Fabio Colangelo ha sfruttato al meglio le condizioni in altura del torneo madrileno, fornendo una gran prestazione al servizio. 74% di punti vinti sulla prima, 50% sulla seconda, zero turni di battuta persi dopo aver annullato tutte e sei le palle break concesse. Leggi su Sportface.it Arrivano due belle vittorie per l’Italtennis daldi. Lorenzoe Lucianovincono all’esordio e raggiungono al secondo turno Federico Cinà, Flavio Cobolli e i due che erano esentati dalround, ovvero Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Due affermazioni non banali, conche si è imposto per 6-4 7-6(5) su Miomir Kecmanovic eche invece ha sconfitto con lo score di 6-4 6-4 Quentin Halys.Importante in particolar modo il successo di, che era reeduce da tre sconfitte consecutive ed era dato sfavorito dai bookmakers alla vigilia. E invece l’allievo di Fabio Colangelo ha sfruttato al meglio le condizioni in altura del torneo madrileno, fornendo una gran prestazione al servizio. 74% di punti vinti sulla prima, 50% sulla seconda, zero turni di battuta persi dopo aver annullato tutte e sei le palle break concesse.

