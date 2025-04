Massacra di botte la ex in piazza Le violenze davanti a giovani impassibili

violenze psicologiche, fino alla brutale aggressione in piazza. Dove un 20enne ha picchiato brutalmente la ex, di un anno più grande. A intervenire sono stati i carabinieri, che hanno arrestato il ragazzo. A. Romatoday.it - Massacra di botte la ex in piazza. Le violenze davanti a giovani impassibili Leggi su Romatoday.it Un controllo ossessivo dei profili sociali. Una relazione terminata e segnata dallepsicologiche, fino alla brutale aggressione in. Dove un 20enne ha picchiato brutalmente la ex, di un anno più grande. A intervenire sono stati i carabinieri, che hanno arrestato il ragazzo. A.

