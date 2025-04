Marracash il video di Lei girato in una stanza molto speciale ecco perché

Ferrara, 24 aprile 2025 – L'Università di Ferrara diventa protagonista del nuovo videoclip di Marracash grazie ad un laboratorio studiato per non avere eco. Proprio nella camera anecoica è stato girato il video, appena uscito, che accompagna il singolo disco d'oro 'Lei', tratto dall'ultimo album del rapper dal titolo 'E' finita la pace'. Il videoclip, prodotto da Eclettica Film e distribuito da Universal Music Italia, è stato infatti girato interamente all'interno della camera anecoica dell'Università di Ferrara. La stanza creata per non avere eco. Si tratta di una stanza, inaugurata nel dicembre 2008, creata apposta per non avere eco, grazie alle elevate proprietà di assorbimento acustico delle pareti. Questo permette, ad esempio, di eseguire misurazioni senza la presenza di rumori indesiderati.

