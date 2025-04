Quotidiano.net - Marin, Università di Urbino: "Occhio ai prodotti ingannevoli. I governi aiutino le aziende ’pulite’"

Professor Giovanni, docente di Economia applicata all’di, il modello dell’Agenda 2030 è ancora fattibile in chiave economica?"Facciamo un passo indietro: l’Agendo 2030 è davvero fattibile in generale? I ‘goals’ sono degli obiettivi a cui tendere, spesso ambiziosi, spesso anche in contrasto tra loro. Obiettivi il cui raggiungimento richiede, certo, importanti investimenti pubblici e privati, e qui è cruciale un ragionamento sulla fattibilità economica, ma anche azioni a più ampio respiro, inclusi radicali cambiamenti nei comportamenti dei singoli individui".Tra i 17 obiettivi vediamo come ci sia anche quello del lavoro dignitoso e della crescita economica. Le due cose possono andare di pari passo?"Nell’ambito dell’Agenda 2030 la crescita economica è considerata uno degli strumenti per consentire il raggiungimento della sostenibilità, perché consente di avere crescenti risorse (non necessariamente materiali) per perseguire obiettivi ambientali e sociali.