Margot Simond promessa dello sci francese muore a 18 anni durante allenamento in Val d’Isère

Margot Simond, giovane talento emergente dello sci francese e detentrice del titolo nazionale U18 nello slalom, è deceduta improvvisamente all'età di 18 anni durante una sessione di allenamento in Val d'Isère, situata nella regione della Savoia. La notizia è stata ufficializzata dalla Federazione francese di sci (Ffs), che ha espresso profondo cordoglio per la perdita.

