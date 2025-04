Marco Damilano conduce da Casa Cervi la serata speciale per celebrare l’80 della Liberazione

Marco Damilano conduce da Casa Cervi la serata speciale per celebrare l’80° della Liberazione L'Opinionista. Lopinionista.it - Marco Damilano conduce da Casa Cervi la serata speciale per celebrare l’80° della Liberazione Leggi su Lopinionista.it L'articolodalaperL'Opinionista.

Ci apprestiamo a festeggiare l’80esimo anniversario dalla Liberazione e la TV italiana non si fa cogliere impreparata. Proprio qualche giorno fa, vi abbiamo dato conto della decisione di La7 di andare in onda venerdì 25 aprile con Propaganda Live in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Rai 3 non sarà da meno e ha deciso di schierare l’ex presenza fissa del talk satirico di Diego ... 🔗davidemaggio.it

Ci apprestiamo a festeggiare l’80esimo anniversario dalla Liberazione e la TV italiana non si fa cogliere impreparata. Proprio qualche giorno fa, vi abbiamo dato conto della decisione di La7 di andare in onda venerdì 25 aprile con Propaganda Live in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Rai 3 non sarà da meno e ha deciso di schierare l’ex presenza fissa del talk satirico di Diego ... 🔗davidemaggio.it

TRIESTE - La Fondazione Luchetta D'Angelo Hrovatin annuncia il nuovo presidente di giuria del Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta: si tratta di Marco Damilano, conduttore de “Il cavallo e la torre”, programma di approfondimento quotidiano di Rai Tre, editorialista di “Domani” ed ex... 🔗triesteprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

25 Aprile, Damilano conduce speciale su Rai 3 da Casa Cervi; Liberazione, Casa Cervi riscalda i motori; Liberazione, Casa Cervi riscalda i motori. Ulteriori approfondimenti disponibili online

Speciale Damilano da Casa Cervi, 'la Resistenza è viva' - "La Resistenza è un valore fondativo della nostra democrazia, della Repubblica, della Costituzione e soprattutto è un valore vivo, non commemorativo di ottant'anni fa: richiamandoci a Calamandrei, ogn ... 🔗msn.com

Marco Damilano protagonista del 25 aprile: speciale in prima serata su Rai3 - Giornata all'insegna della memoria, quella del 25 aprile. Il protagonista sarà Marco Damilano con uno speciale in prima serata su Rai 3. 🔗msn.com

Marco Damilano conduce Ora e Sempre 25 Aprile - In diretta da Casa Cervi, Marco Damilano conduce in prima serata su Rai 3 Ora e Sempre 25 Aprile, per festeggiare la Liberazione ... 🔗davidemaggio.it