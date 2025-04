Manutenzione straordinaria sulla S P Colli lavori al via nei comuni di Sezze e Priverno

Manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale Colli, che attraversa i comuni di Sezze e Priverno. L'intervento, che ha preso il via il 23 aprile e si concluderà il 30 aprile 2025, riguarderà un tratto critico della strada tra il chilometro 0 e il chilometro 1,5.L'obiettivo di questo intervento è migliorare la sicurezza stradale e la qualità del manto stradale, in un'area che presenta criticità strutturali. Questo progetto rientra in un piano più ampio di riqualificazione della viabilità provinciale, volto a garantire una maggiore durabilità degli interventi e a valorizzare un collegamento fondamentale per l'intero comprensorio.Chiusa temporaneamente la strada per lavoriPer consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea della S.

